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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş dolar ve faiz açıklaması

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Giriş: 05.12.2021 21:51
Siirt’te gerçekleştirdiği çok sayıda açılış sonrası Demokrasi Konuşmaları’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Dolar yükselişine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir” dedi

SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te gerçekleştirdiği çok sayıda açılış sonrası Demokrasi Konuşmaları'na katılan Başkan Erdoğan burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Milletimizin bütünlüğünü bozmak için oynanan oyunların farkındayız. Onun her fırsatta tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bunları söylerken de oynanan tüm senaryolara meydan okuyoruz. Türkiye'yi geldiği noktayı yok sayıp bizi yeniden iç kavgalarımızın bataklığına itmek isteyenlere fırsat vermiyoruz. Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Sudan'a kadar pek çok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi. Bu hesaplaşmaların hepsinden de anlımızın akıyla çıktık. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz.

Şunu açıkça belirtmek istiyorum. 2008'de bizi teğet geçecek demiştim ve hatırlayın bizi teğet geçti. Burada meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir. Siyasi özgürlük ile ekonomik özgürlük madalyonun iki yüzü gibidir. Biri olmadan diğeri anlamsızdır. Biz her nasıl bu süreçlerde vatandaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturduysak. Ekonomide de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme merkezli yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız" dedi.

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