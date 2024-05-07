08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi! İddianamede neler var? MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş çıkışı: "Süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak "

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi! İddianamede neler var? MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş çıkışı: "Süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak "

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 22:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Sinan Ateş davasına ilişkin iddialara tepki göstererek, "Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz." dedi. İddiaların detaylarını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Akdoğan Müslümanları hedef aldı!
CHP'li Akdoğan Müslümanları hedef aldı!
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi!
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara’da!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara'da!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de!
Miçotakis 13 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor
Miçotakis 13 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor
Flaş kurbanlık hayvan açıklaması!
Flaş kurbanlık hayvan açıklaması!
İki günde 27 PKK’lı öldürüldü!
İki günde 27 PKK'lı öldürüldü!
Deprem kentleri ayağa kaldırılıyor!
Deprem kentleri ayağa kaldırılıyor!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de!
7 yıl sonra 45 dakikalık zirve!
7 yıl sonra 45 dakikalık zirve!
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Dünya ile son bağ koptu
Dünya ile son bağ koptu
Daha Fazla Video Göster