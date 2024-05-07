08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi! İddianamede neler var? MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş çıkışı: "Süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak "
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Sinan Ateş davasına ilişkin iddialara tepki göstererek, "Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz." dedi. İddiaların detaylarını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.