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Son sığınak Refah işgal altında! Dünya ile son bağ koptu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 07.05.2024 13:04
İsrail ordusu, Gazze şeridinin güneyinde 1,5 milyon sivilin sıkıştırıldığı Refah kentine kara saldırısı başlattı. Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı işgal edildi. Dünyanın diken üstünde izlediği gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
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