07 Mayıs 2024, Salı
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Son sığınak Refah işgal altında! Dünya ile son bağ koptu
İsrail ordusu, Gazze şeridinin güneyinde 1,5 milyon sivilin sıkıştırıldığı Refah kentine kara saldırısı başlattı. Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı işgal edildi. Dünyanın diken üstünde izlediği gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.