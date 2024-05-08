CHP'li Akdoğan Gazi Meclis'te Müslümanları hedef aldı! AK Parti'den tepki: Bu siyonizm ağzıdır!

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Müslümanları hedef alan "1400 senedir yapıyorsunuz bunu" sözlerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan sert tepki geldi. Usta, "Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır" ifadelerini kullandı.