08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Akdoğan Gazi Meclis'te Müslümanları hedef aldı! AK Parti'den tepki: Bu siyonizm ağzıdır!

CHP'li Akdoğan Gazi Meclis'te Müslümanları hedef aldı! AK Parti'den tepki: Bu siyonizm ağzıdır!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 00:13
TBMM Genel Kurulu'nda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Müslümanları hedef alan "1400 senedir yapıyorsunuz bunu" sözlerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan sert tepki geldi. Usta, "Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır" ifadelerini kullandı.
CHP’li Akdoğan Müslümanları hedef aldı!
CHP'li Akdoğan Müslümanları hedef aldı!
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi!
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara’da!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara'da!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de!
Miçotakis 13 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor
Miçotakis 13 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor
Flaş kurbanlık hayvan açıklaması!
Flaş kurbanlık hayvan açıklaması!
İki günde 27 PKK’lı öldürüldü!
İki günde 27 PKK'lı öldürüldü!
Deprem kentleri ayağa kaldırılıyor!
Deprem kentleri ayağa kaldırılıyor!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de!
7 yıl sonra 45 dakikalık zirve!
7 yıl sonra 45 dakikalık zirve!
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Dünya ile son bağ koptu
Dünya ile son bağ koptu
Daha Fazla Video Göster