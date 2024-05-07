Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı: Kurbanlık hayvan sayımız yeterli

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli" diyen Bakan Yumaklı sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan düzenlemeye de değindi.

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