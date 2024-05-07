07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de! Başkan Erdoğan karşıladı

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de! Başkan Erdoğan karşıladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 13:34
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi. Başkan Erdoğan Es-Sabah'ı havalimanında karşılıyor.
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de!
7 yıl sonra 45 dakikalık zirve!
7 yıl sonra 45 dakikalık zirve!
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Dünya ile son bağ koptu
Dünya ile son bağ koptu
Görüşmenin gündeminde ne var?
Görüşmenin gündeminde ne var?
İkinci Türk astronot uzaya gidiyor!
İkinci Türk astronot uzaya gidiyor!
MHP lideri Bahçeli ile Özel görüşmesi başladı
MHP lideri Bahçeli ile Özel görüşmesi başladı
Gazzelilerin son sığınağı vuruluyor!
Gazzelilerin son sığınağı vuruluyor!
Duvar değil köprü inşa etmeliyiz
"Duvar değil köprü inşa etmeliyiz"
Gazze’ye giden tek yol kapandı
Gazze’ye giden tek yol kapandı
Refah planı! Şeytanın hesabı başka...
Refah planı! Şeytanın hesabı başka...
10 milyon metreküp yığın kaydı!
10 milyon metreküp yığın kaydı!
Daha Fazla Video Göster