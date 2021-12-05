05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Siirt'te "28 Şubat" vurgusu: İzlerini sildik! - SONDAKİKA

Başkan Erdoğan'dan Siirt'te "28 Şubat" vurgusu: İzlerini sildik! - SONDAKİKA

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2021 22:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt ziyareti sırasında katıldığı "Demokrasi Konuşmaları" etkinliği programında 28 Şubat mağdurlarıyla ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, "28 Şubat'ın izlerini sildik. Kardeşlerimizin hakkını iade ettik, büyük oranda başardık." dedi. İşte o açıklamalar...

Katsayı engeline ilk takılan imam hatiplilerden olduğunu dile getiren Ayşe Irmak Yüksel'in, "28 Şubat'ta siz neler yaşadınız, siz neler düşündünüz? Bu problemin çözümü için siz neler hissediyordunuz?" sorusu üzerine, Başkan Erdoğan, 28 Şubat öncesi ve sonrası Türkiye'nin çok farklı bir dönemi yaşadığını kaydetti.

Bu dönemin mağdurlarının ve mazlumlarının bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Hep düşüncemiz şu oldu 'Biz bu işin hesabını Allah'ın izniyle soracağız' dedik ve Rabb'im o fırsatı verdi. Rabb'im o fırsatı verdikten sonra da hemen adımlarımızı kararlı bir şekilde attık. Biz göreve geldik, geldiğimiz andan itibaren arkadaşlarımızın inanın bana hep sordukları, bu 28 Şubat meselesi hep gündemimizde oldu, 'Başbakanım ne yapıyoruz, bununla ilgili ne gibi adımlar atıyoruz'. Dedik ki 'Yavaş yavaş gideceğiz, aceleciliğe gerek yok ama biz o mağdur, mazlum olan tüm kardeşlerimizin haklarını da kendilerine iade edeceğiz'. Elhamdülillah bunu da tereyağından kıl çeker gibi çektik ve büyük oranda bu işi de başardık. Bazı tabii bizi anlamayanlar olmadı değil, oldu ama sonra onlar da anladılar ve şu andaki noktaya da geldik." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat vurgusu
Başkan Erdoğan'dan "28 Şubat" vurgusu
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Kandil tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Kandil" tepkisi
Başkan Erdoğan’dan flaş dolar ve faiz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş dolar ve faiz açıklaması
Bakan Akar, Katar’da...
Bakan Akar, Katar'da...
PKK’ya ait 6 sığınak imha edildi
PKK'ya ait 6 sığınak imha edildi
Terör örgütü ve rejim Suriye’de ne istiyor?
Terör örgütü ve rejim Suriye'de ne istiyor?
SÖZ MİLLETTE- A Haber sokağın nabzını tutuyor
SÖZ MİLLETTE- A Haber sokağın nabzını tutuyor
Türkiye Barolar Birliği başkanı kim oldu?
Türkiye Barolar Birliği başkanı kim oldu?
Demir’den Ukrayna açıklaması
Demir'den Ukrayna açıklaması
Biri FETÖ şüphelisi diğeri suç makinesi
Biri FETÖ şüphelisi diğeri suç makinesi
Terör yuvasına operasyon anı!
Terör yuvasına operasyon anı!
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Daha Fazla Video Göster