20 bin öğretmen ataması yapılacak! Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı. En çok ataması yapılacak branş 2 bin 499 kontenjan ile sınıf öğretmenliği oldu. Bakan Tekin, askıya çıkartılan yeni müfredatın öneri süresinin de uzatıldığını duyurdu.

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