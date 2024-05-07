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20 bin öğretmen ataması yapılacak! Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 07.05.2024 13:09
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı. En çok ataması yapılacak branş 2 bin 499 kontenjan ile sınıf öğretmenliği oldu. Bakan Tekin, askıya çıkartılan yeni müfredatın öneri süresinin de uzatıldığını duyurdu.
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Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
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