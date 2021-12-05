SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Kandil" tepkisi: Sen kimi aldatıyorsun

Siirt’te gerçekleştirdiği çok sayıda açılış sonrası Demokrasi Konuşmaları’na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yıkacağım" sözlerinin iki yüzlülük olduğunu belirterek “Bay Kemal, ‘Kandili yakıp, yıkacağım’ diyor. Sen Kandil’i yakıp yıkacağım diyorsun Kandil’in mensuplarıyla birlikte Ankara’dan İstanbul’a yürüyorsun. Bu nasıl yakmaktır nasıl yıkmaktır. Kimi aldatıyorsun." diyerek tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Demokrasi Konuşmaları'na katıldı. Burada anamuhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kandil'in mensuplarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüyorsun"

Demokrasi Konuşmaları kapsamında söz alan Diyarbakırlı annelerin konuşmaları sonrası sözlerine devam eden Başkan Erdoğan, "Bay Kemal, 'Kandili yakıp, yıkacağım' diyor. Sen Kandil'i yakıp yıkacağım diyorsun Kandil'in mensuplarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüyorsun. Bu nasıl yakmaktır nasıl yıkmaktır. Kimi aldatıyorsun.

CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Aman bu işe dikkat edelim. Şu anda HDP'nin önünde Diyarbakır anneleri var. Kaç kere bu annelerin yanına giderek ziyaret ettin? Onların derdiyle kaç kere dertlendin? Çünkü böyle bir dertleri yok ama bizim derdimiz var. Biz bu derdimizle beraber inşallah Diyarbakır annelerinin diğer illere de yavaş yavaş savrulmasıyla hep yanında olduk, yanında olacağız. Onların evlatları dağdan geldikçe onları mutlu oldukça bizde mutlu olacağız. İşin sonunda terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız" diye konuştu.