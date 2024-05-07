Ankara-Atina hattında pozitif hava! Yunanistan Başbakanı Miçotakis 13 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, haftaya Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Yunan basını günlerdir bu kritik ziyareti konuşuyor. Peki komşuda hangi manşetler atılıyor? A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.

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