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Ankara-Atina hattında pozitif hava! Yunanistan Başbakanı Miçotakis 13 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 07.05.2024 16:19
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, haftaya Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Yunan basını günlerdir bu kritik ziyareti konuşuyor. Peki komşuda hangi manşetler atılıyor? A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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