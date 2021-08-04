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Son dakika: Ankara'da korkutan yangın! Vali Vasip Şahin’den ilk açıklama geldi

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Giriş: 04.08.2021 11:48
Güncelleme:04.08.2021 11:51
Son dakika haberi... Ankara'da korkutan yangın. Gelen ilk bilgilere göre, plastik atıkların yandığı belirtildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, “Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı  müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.” açıklaması yaptı.
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