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Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Vali Ali Fuat Atik binaya devasa Türk bayrağı astırdı

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Giriş: 16.05.2020 02:00
İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçları kapsamında gözaltına alınarak görevine son verilmişti. Belediye’ye kayyum olarak atanan Siirt Valisi Ali Fuat Atik ilk iş olarak belediye binasına devasa bir Türk bayrağı astırdı. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Vali Ali Fuat Atik belediye binasına Türk bayrağı astırdı
Vali Ali Fuat Atik belediye binasına Türk bayrağı astırdı
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