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Konya Büyükşehir belediye Başkanı Altay: Gazze’nin ihyası için ne gerekiyorsa yapacağız

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.05.2024 12:36
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı Konferansında konuştu, "İsrail'in Gazze'deki zulmünü unutturmayacağız" diyen İbrahim Altay, Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm kurumların inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.
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