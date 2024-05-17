17 Mayıs 2024, Cuma
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Konya Büyükşehir belediye Başkanı Altay: Gazze’nin ihyası için ne gerekiyorsa yapacağız
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı Konferansında konuştu, "İsrail'in Gazze'deki zulmünü unutturmayacağız" diyen İbrahim Altay, Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm kurumların inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.