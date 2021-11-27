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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan nereye kayboldu?

A Haber
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Giriş: 27.11.2021 10:37
Bingöl’de şehit yakınına çok ağır şekilde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan kayıplara karıştı. İYİ Parti’nin sonuna kadar sahip çıkıp arkasında durduğu hatta Meral Akşener’in kalkan olup şehit yakınına hakaretler yağdırdığı Lütfü Türkkan nereye kayboldu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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