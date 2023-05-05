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Seçim yasakları neleri kapsıyor?

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 08:16
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için seçim takvimi işlerken, yasaklar da başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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