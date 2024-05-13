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Haberler Galeri 2 çocuğa mezar olan gölet de İSKİ'nin çıktı! İkinci Edanur Gezer skandalı: Önlem alınmadı

2 çocuğa mezar olan gölet de İSKİ'nin çıktı! İkinci Edanur Gezer skandalı: Önlem alınmadı

Geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB'nin ihmali 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne neden olmuştu. Dün ise Başakşehir'de 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed'in boğulduğu gölet İSKİ'ye ait çıktı. Olay sonrası bölge sakinlerinden Mehmet Aydın, İBB'ye tepki gösterirken "Hiçbir önlem alınmadı, etrafı çevrilmedi." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:10
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2 çocuğa mezar olan gölet de İSKİ’nin çıktı! İkinci Edanur Gezer skandalı: Önlem alınmadı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yaptığı parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. 26 Nisan'da yaşanan olayın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bu kez acı haber Başakşehir'den geldi. Geçtiğimiz akşam 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölette meydana gelen olayda, yaşları 8-10 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk serinlemek için gölete girdi.

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2 çocuğa mezar olan gölet de İSKİ’nin çıktı! İkinci Edanur Gezer skandalı: Önlem alınmadı

İKİSİ SUDA KAYBOLDU!
Sabah'ın haberine göre çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed, suda kayboldu. Kardeşlerinin suda kaybolması üzerine paniğe kapılan çocuk hem çevredekilerden yardım istedi hem de yakında bulunan evine, annesine haber verdi.

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2 çocuğa mezar olan gölet de İSKİ’nin çıktı! İkinci Edanur Gezer skandalı: Önlem alınmadı

Çocuğun sesini duyan çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. İSAK ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uzun süre boyunca suda kalan Basel Ahmed Muhammed ile Fares Ahmed Muhammed'in cesedine ulaştı.

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2 çocuğa mezar olan gölet de İSKİ’nin çıktı! İkinci Edanur Gezer skandalı: Önlem alınmadı

ANNE KOLEJDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
Yaralı çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Basel Ahmed Muhammed ile Fares Ahmed Muhammed'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp'a kaldırıldı. Çocukların annesi Mai Abdelmohsin'in özel bir kolejde İngilizce öğretmenliği yaptığı, babalarının ise 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi. Çocukların ailesi herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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2 çocuğa mezar olan gölet de İSKİ’nin çıktı! İkinci Edanur Gezer skandalı: Önlem alınmadı

İSKİ'NİN SORUMLULUĞUNDA
Göletin, dere yatağı olması sebebiyle İSKİ'nin sorumluluk alanında kaldığı edinilen bilgiler arasında yer alırken, bölgenin uzun bir zamandır sazlık olduğu öğrenildi.