13 Mayıs 2024, Pazartesi
2 çocuğa mezar olan gölet de İSKİ'nin çıktı! İkinci Edanur Gezer skandalı: Önlem alınmadı
Geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB'nin ihmali 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne neden olmuştu. Dün ise Başakşehir'de 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed'in boğulduğu gölet İSKİ'ye ait çıktı. Olay sonrası bölge sakinlerinden Mehmet Aydın, İBB'ye tepki gösterirken "Hiçbir önlem alınmadı, etrafı çevrilmedi." dedi.
Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:10
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