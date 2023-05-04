04 Mayıs 2023, Perşembe
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 gün kaldı! İşte tüm merak edilenler
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Peki seçimlerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Nüfus cüzdanı bulunmayan seçmen oy kullanabilecek mi? Yanlış oy kullandığını söyleyen seçmene yeni pusula verilir mi? İşte 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:31
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23