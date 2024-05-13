13 Mayıs 2024, Pazartesi
Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş öldürüldü mü? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...
atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, son bölümünde şüpheli şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın kaybını mercek altına aldı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için stüdyoya geldi. Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu Mert ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle gündeme gelen bu olay, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Şaban Ataş'ı kim öldürdü? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:59
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