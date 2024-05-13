Yaren Leylek’ten üzen haber: 13'üncü kez yuvasına gelmişti...
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in dostluğu, sınırları aştı. ABD medyasına bile gündem olan Yaren Leylek, bu yıl 13'üncü kez Adem Yılmaz'ın bahçesindeki yuvasına kanat çırptı. Yaren Leylek'in eşi Nazlı ile 4 yavrusunun dünyaya geldiği açıklandı. Ancak bu sabah Yaren Leylek'ten sevenlerini üzen bir haber geldi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
14:43 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
14:43
Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.
29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.
İLK YAVRU 28 NİSAN'DA YUMURTADAN ÇIKTI
Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 28 Nisan'da yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından 2 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Hepimizin yakından tanıdığı Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 2024 yılındaki 4 yumurtası birkaç gün önce çatladı ve içinden dünya güzeli 4 sağlıklı yavru çıktı.
Yavruların ilk görüldüğü sabahın öncesinde, gün henüz ağarmamışken sevinçten havalara uçan görüntüler meğer yumurtadan ilk çıkan yavrunun ardından yaşanmış olmalı" ifadeleriyle paylaştı. Yuvadan canlı kaydedilen görüntülerde Yaren leyleğin kanat çırptığı ve zıpladığı, sabah ise yumurtalardan 4 yavrunun çıktığı görüldü.
2 YAVRULARINI KAYBETTİLER
Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın, soğuktan ve yağmurdan korumak için büyük mücadele verdiği yavrulardan 2'si geçen hafta hayatını kaybetti. Tüydeş, bu haberi de sosyal medya hesabından "Yaren Yuvasında bu yıl işler pek iyi gitmedi. Geçen hafta 4 yavrusundan 2'sini kaybetti. Aslında oldukça tecrübeli bir leylek. Eşiyle birlikte bu zamana dek aynı anda 5 yavru büyütmeyi başarmıştı. Yıllardır yaptığımız takiplerde de hiç yavru kaybetmemişti. Ama bu yıl 4 yavrudan 2'si yuvada öldü. Belki hava şartları belki bir hastalık nedeniyle öldüler. Belki de yuvaya taşınan yabancı cisimler nedeniyle. Bunu bilemiyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Avrupa genelinde de bu yıl epey yavru kaybı yaşandı. Bakalım son 2 yavru sağlıkla yuvadan uçabilecek mi?" ifadeleriyle duyurdu.