04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'deki seçim tarihine geçti! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka destekli eğitim! Hatalı oy verilmesini önleyecek sistem...

Türkiye'deki seçim tarihine geçti! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka destekli eğitim! Hatalı oy verilmesini önleyecek sistem...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
ABONE OL
Türkiye’deki seçim tarihine geçti! Oy Birliği Platformu’ndan yapay zeka destekli eğitim! Hatalı oy verilmesini önleyecek sistem...

Seçimlere artık sayılı günler kala yenilikçi yaklaşımlarıyla ön plana çıkan Oy Birliği Platformu, yapay zekayı çalışmalarına dahil etti. Hatalı oy kullanımının önüne geçmek için çalışmalarına başlayan Oy Birliği Platformu, yapay zeka asistanı yardımıyla seçmen ve müşahit eğitimlerine devam ediyor. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru ilerlerken Oy Birliği Platformu da seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için çalışmalarını hızlandırdı.

"EĞİTİM İKİ AŞAMALI VERİLİYOR"

Seçmenlere yapay zeka yardımıyla eğitim veren Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, eğitimlerin iki aşamada ilerlediğini kaydetti. İlk aşamanın sandık eğitimi olduğunu beliten Şahan, diğer aşamanın ise iletişim eğitimi olduğu söyledi.

"ORTAMI YUMUŞATMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

Sandık eğitimindeki sürece değinen Şahan, "Sandık başında siyasi partilerin temsilcileri de var. Onlar biraz gergin oluyorlar o gün. Bizim arkadaşlarımız ortamı yumuşatmak için orada olacaklar. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz." dedi.

VATANDAŞLARA "GÖNÜLLÜ OLUN" ÇAĞRISI

Vatandaşlara gönüllü olmaları konusunda çağrıda bulunan Ömer Şahan, "14 Mayıs'ta Oy Birliği Platformu'na gönüllü olun. Bizimle birlikte sandıkta seçmen iradesinin doğru bir biçimde sayılmasına eşlik edin." şeklinde konuştu.

AMAÇ GEÇERSİZ OY SAYISININ AZALTILMAK

Yapay zeka asistanı tarafından hazırlanan eğitim videolarıyla seçmenlerin daha bilinçli bir şekilde sandığa gitmesi ve geçersiz oy sayısının azaltılması hedefleniyor. Platformun sosyal medya kanallarında yayımlanan eğitim videolarında yapay zeka asistanı, seçmenlere ve sandık güvenliğini sağlayacak müşahitlere dikkat etmesi gerekenleri anlatıyor.

Türkiye’deki seçim tarihine geçti TÜRKİYE'DEKİ SEÇİM TARİHİNE GEÇTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA