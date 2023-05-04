Türkiye’deki seçim tarihine geçti! Oy Birliği Platformu’ndan yapay zeka destekli eğitim! Hatalı oy verilmesini önleyecek sistem...

"EĞİTİM İKİ AŞAMALI VERİLİYOR"

Seçmenlere yapay zeka yardımıyla eğitim veren Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, eğitimlerin iki aşamada ilerlediğini kaydetti. İlk aşamanın sandık eğitimi olduğunu beliten Şahan, diğer aşamanın ise iletişim eğitimi olduğu söyledi.

"ORTAMI YUMUŞATMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

Sandık eğitimindeki sürece değinen Şahan, "Sandık başında siyasi partilerin temsilcileri de var. Onlar biraz gergin oluyorlar o gün. Bizim arkadaşlarımız ortamı yumuşatmak için orada olacaklar. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz." dedi.