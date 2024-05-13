Erdoğan, Miçotakis ile görüşüyor! Hangi konular masada?

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir yıl içinde dördüncü kez bir araya geliyor. Masada kritik başlıklar var. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar…

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