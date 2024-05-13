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Erdoğan, Miçotakis ile görüşüyor! Hangi konular masada?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 17:30
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir yıl içinde dördüncü kez bir araya geliyor. Masada kritik başlıklar var. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar…
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Erdoğan, Miçotakis ile görüşüyor!
Erdoğan, Miçotakis ile görüşüyor!
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