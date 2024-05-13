Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Yunan medyası bu görüşmeye odaklanmış durumda. İki ülke ilişkilerindeki olumlu süreç, komşudaki manşetlere de yansıdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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