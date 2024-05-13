Belçika Prensi Laurent A Haber’e konuştu: Başkan Erdoğan ve eşi çevre konusunda hassas

Uzun zamandır "yeşil enerji" üzerine çalışan Belçika Prensi Laurent projesini hayata geçirmek için Türkiye'yi tercih etti. Belçika Prensi, neden Türkiye'yi tercih ettiğini A Haber muhabiri Fatih Özyar'a anlattı. Prens Laurent "Türkiye güçlü ülke. Erdoğan da projeye sahip çıkabilecek güçlü lider" dedi.

Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi son yıllarda sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konusunda öne çıkan projeler üzerine çalışıyor. Kraliyetin önemli isimlerinden Prens Laurent, projelerini uygulamak için ise Türkiye'yi seçti.

A Haber'e konuşan Prens Laurent, "Enerji sektöründe 20 yıldır çalışıyorum. Ben, yenilebilir teknoloji ve enerji verimliliği olmak üzere bu iki alanı kapsayan bir sistemi ilk kez kuran öncüyüm. Benim sistemim, enerji üretilirken, doğaya en az zararı verme üzerine kurulu. Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret ettim ve sistemimi Türkiye'deki enerji sektörünün başındaki profesöre aktardım. Profesörlerin bu yeni teknolojik sistemin geliştirilmesinde ilgili olduklarını öğrendiğimde çok iyi hissettim. Diğer durağım ise Azerbaycan'dı. Bakü Teknik Üniversitesi rektörüyle bir görüşmede bulundum ve kendisi de bu sisteme oldukça ilgiliydi. Ardından birlikte Türkiye'deki büyük endüstriye atılma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Peki Prens Laurent enerji projesi için neden Türkiye'yi seçti? Belçikalı Prens bu sorunun cevabını da A Haber'e anlattı.

Laurent, "Basında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesindeki yenilenebilir teknoloji gelişiminin ülkenin yararına olacağı kanısında olduğunu gördüm. Benim sistemim Avrupa Komisyonu'nda üst düzey olarak belgelendi. Bildiğiniz üzere, Avrupa Birliği 2030'a kadar tüm özel ve kamusal endüstri binalarında temiz enerji kullanılması kararı aldı. Türkiye teknolojide oldukça ilerlemiş ve bu yüzden de bu projeyi üniversiteyle beraber yürütmek istedim. Hayalim, Türkiye'nin enerji sektörünü diğer tüm Avrupa Birliği üye ülkeleriyle aynı seviyede kullanması. Boğaziçi Üniversitesi ve beraberindeki ekip o kadar üst düzey ki birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yeşil enerji için üretilen malzemelerin birçoğunun Ukrayna'dan geldiğini söyleyen Prens Laurent savaş nedeniyle aksamalar yaşandığını söyledi. Türkiye bu noktada avantaj sağlayabilir dedi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki duyarlılıklarına dikkat çekti.

"SİZİN BÖYLE BİR LİDERİNİZ VAR"

Laurent, "Türkiye'nin devasa bir potansiyeli var, büyük bir uzmanlığı var. Benim için, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin dünyanın tüm ülkeleriyle bağlantısı var. Bir ayağı Avrupa ancak bir ayağı da Asya'da. Eminim ki bu yenilenebilir teknoloji yetkinlik merkezini Türkiye'de kurabileceğiz. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanım'ın alternatif enerji ve çevre konusundaki çalışma ve düşüncelerini biliyorum. Onların önemli bir vizyonu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim projemi okuyup ülkenin gelişimine katkısı olacağını düşündü, sizin böyle bir lideriniz var. Projemi daha iyi anlatabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze de görüşmek isterim." dedi.

Peki Prens Laurent'i bu projeye başlamak için motive eden şey neydi?

Prens Laurent, "Ben kimseye bir şey öğretmiyorum. Şu an 60 yaşındayım, ölmeden önce kalan zamanımda, çocuklarımın benimle gurur duyacağı bir şey başarmak istiyorum. Şu an çok duygulandım. Dünyadaki tüm çocukları düşünüyorum. Aynı hedefte para harcarsak, en basiti insanların yemeğe erişimini sağlayabilirsek, savaş olmaz. Demek istediğim şey, birlikte çalışırsak başarırız." ifadelerini kullandı.