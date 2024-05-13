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Haberler Galeri Zulümde gelinen son nokta! ABD'li Senatör Graham'dan katil İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı | Gazze’yi Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti

Zulümde gelinen son nokta! ABD'li Senatör Graham'dan katil İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı | Gazze’yi Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. Tüm dünya Gazze'de ateşkes beklerken ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan sakandal bir açıklama geldi. Graham, yaptığı açıklamada katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2024 17:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 17:39
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Zulümde gelinen son nokta! ABD’li Senatör Graham’dan katil İsrail’e Gazze’de nükleer silah kullanabilirsin mesajı

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana kana doymak bilmiyor.

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Zulümde gelinen son nokta! ABD’li Senatör Graham’dan katil İsrail’e Gazze’de nükleer silah kullanabilirsin mesajı

Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

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Zulümde gelinen son nokta! ABD’li Senatör Graham’dan katil İsrail’e Gazze’de nükleer silah kullanabilirsin mesajı

"İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullandı.

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Zulümde gelinen son nokta! ABD’li Senatör Graham’dan katil İsrail’e Gazze’de nükleer silah kullanabilirsin mesajı

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." dedi.

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Zulümde gelinen son nokta! ABD’li Senatör Graham’dan katil İsrail’e Gazze’de nükleer silah kullanabilirsin mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.