Zulümde gelinen son nokta! ABD'li Senatör Graham'dan katil İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı | Gazze’yi Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. Tüm dünya Gazze'de ateşkes beklerken ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan sakandal bir açıklama geldi. Graham, yaptığı açıklamada katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti. İşte detaylar...