Başkan Erdoğan- Miçotakis zirvesi! Kritik görüşmeden ilk görüntü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da. İki liderin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kritik görüşmeden ilk görüntü geldi. İşte tüm detaylar…

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