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Sokak ortasında uygunsuz halde yakalandılar uyaran kadını darp ettiler! İstanbul'da skandal olay

İstanbul Bayrampaşa'da sokak ortasında skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre genç bir grup alkol aldıktan sonra bir binanın bodrum kısmında uygunsuz hareketlerde bulundu. Bina sakini Semra Özdemir'in uyarması sonrası kontrolden çıkan grup binayı taşlarken, uyaran kadını da darp etti. Olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:04
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Sokak ortasında uygunsuz halde yakalandılar uyaran kadını darp ettiler! İstanbul’da skandal olay

Bayrampaşa'da, iddiaya göre bodruma girerek uygunsuz davranışlarda bulunan çifti uyaran kadın saldırıya uğradı. Kadının evi de taşlanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sokak ortasında uygunsuz halde yakalandılar uyaran kadını darp ettiler! İstanbul’da skandal olay

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde, Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kadın ve erkeklerin bulunduğu genç bir grup, sokak kenarında buldukları boş bir alanda alkol alıp eğlenmeye başladı. Daha sonra aralarından bir çift, alkol aldıkları yere yakın bir binanın bodrumuna girdi. Bunu gören bina sakini Semra Özdemir, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği çifti gitmeleri için uyardı.

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Sokak ortasında uygunsuz halde yakalandılar uyaran kadını darp ettiler! İstanbul’da skandal olay

Uyardığı genç kadın, Özdemir'e tepki göstererek saldırmaya başladı. Genç kadın diğer kadın arkadaşıyla birlikte Özdemir'i darbetti. Gruptaki erkeklerin araya girmesiyle arbede son buldu. Ardından Özdemir'in yeğeni, sokakta taşkınlık yapan grubu cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

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Sokak ortasında uygunsuz halde yakalandılar uyaran kadını darp ettiler! İstanbul’da skandal olay

Grup, Özdemir'in yeğenine tehditler savurup evini taşladı. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri, Özdemir'e saldıran genç kadını gözaltına aldı. Şiddet gören Semra Özdemir ise karşı taraftan şikayetçi oldu.

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Sokak ortasında uygunsuz halde yakalandılar uyaran kadını darp ettiler! İstanbul’da skandal olay

"KAPIYI TEKME VURARAK AÇTILAR BANA SALDIRDILAR"
Yaşananları anlatan Semra Özdemir, "Öğlen saat 14.00'dan başlayarak yan tarafta içiyorlarmış. Uyuşturucu madde. İki kız bu semtin kızları değil, Gaziosmanpaşa'dan gelmişler. Saat 21.00 gibi, bizim şu bodruma girmişler bir kız bir erkek.