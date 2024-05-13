13 Mayıs 2024, Pazartesi
Sokak ortasında uygunsuz halde yakalandılar uyaran kadını darp ettiler! İstanbul'da skandal olay
İstanbul Bayrampaşa'da sokak ortasında skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre genç bir grup alkol aldıktan sonra bir binanın bodrum kısmında uygunsuz hareketlerde bulundu. Bina sakini Semra Özdemir'in uyarması sonrası kontrolden çıkan grup binayı taşlarken, uyaran kadını da darp etti. Olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:04
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