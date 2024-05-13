Sokak ortasında uygunsuz halde yakalandılar uyaran kadını darp ettiler! İstanbul’da skandal olay

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde, Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kadın ve erkeklerin bulunduğu genç bir grup, sokak kenarında buldukları boş bir alanda alkol alıp eğlenmeye başladı. Daha sonra aralarından bir çift, alkol aldıkları yere yakın bir binanın bodrumuna girdi. Bunu gören bina sakini Semra Özdemir, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği çifti gitmeleri için uyardı.