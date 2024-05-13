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İstanbul'da akrep zehri operasyonu! Valizinden 1500 endemik tür hayvan çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 18:02
Emniyet ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda zehirli hayvan türlerini biriktirerek ilaç yapımında kullandığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin, dünyaca ünlü Amerikan ulusal doğa tarihi müzesi müdürü Lorenzo Prendini olduğu öğrenildi. Yapılan baskında şüphelinin valizinden endemik türde bin 500 hayvan da ele geçirildi.
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