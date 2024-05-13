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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör soruşturması

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 13.05.2024 15:35
Son dakika haberine göre DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.
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