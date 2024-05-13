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Haberler Galeri 'Platonik aşık dehşet saçtı' iddiası! Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu | Dilara Günana cinayetinde kan donduran detay

'Platonik aşık dehşet saçtı' iddiası! Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu | Dilara Günana cinayetinde kan donduran detay

Elazığ'da kayıp olan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana, bugün gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı. Orta çıkan cinayetle ilgili yeni detaylar da kan dondurdu. Konuya ilişkin konuşan acılı ağabeyi Sidar Günana, "Karşıdaki şahıs kardeşime, benimle evlenmezsen ben seni öldürürüm diyor. Bu tehdidi 5 ay önce söyledi. Ben kardeşime o an sormadım ama sonradan öğrendim. Kardeşim o şahsı kabul etmediği için zaten bu olaylar oldu. Kardeşim diyor ki 'Ben seni sevmiyorum'. Platonik ve resmen dehşet." dedi. İşte kan donduran cinayetin detayları...

Giriş Tarihi: 13.05.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 18:59
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’Platonik aşık dehşet saçtı’ iddiası! Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulunmuştu | Dilara Günana cinayetinde kan donduran detay

Elazığ'da kayıp olan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana, bugün gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

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’Platonik aşık dehşet saçtı’ iddiası! Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulunmuştu | Dilara Günana cinayetinde kan donduran detay

İddiaya göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Ailesinin haber alamaması üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

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’Platonik aşık dehşet saçtı’ iddiası! Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulunmuştu | Dilara Günana cinayetinde kan donduran detay

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu.

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’Platonik aşık dehşet saçtı’ iddiası! Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulunmuştu | Dilara Günana cinayetinde kan donduran detay

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine getirildi.

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’Platonik aşık dehşet saçtı’ iddiası! Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulunmuştu | Dilara Günana cinayetinde kan donduran detay

Günana için cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Başta annesi olmak üzere yakınları, gözyaşı dökerek defalarca talihsiz kadının tabutunu öptü.