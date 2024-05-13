'Platonik aşık dehşet saçtı' iddiası! Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu | Dilara Günana cinayetinde kan donduran detay

Elazığ'da kayıp olan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana, bugün gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı. Orta çıkan cinayetle ilgili yeni detaylar da kan dondurdu. Konuya ilişkin konuşan acılı ağabeyi Sidar Günana, "Karşıdaki şahıs kardeşime, benimle evlenmezsen ben seni öldürürüm diyor. Bu tehdidi 5 ay önce söyledi. Ben kardeşime o an sormadım ama sonradan öğrendim. Kardeşim o şahsı kabul etmediği için zaten bu olaylar oldu. Kardeşim diyor ki 'Ben seni sevmiyorum'. Platonik ve resmen dehşet." dedi. İşte kan donduran cinayetin detayları...