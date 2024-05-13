4 odalı terör mağarasına baskın! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristler tarafından kullanılan mağaraları bir bir temizliyor. Son olarak Pençe-Kilit bölgesindeki terör mağarasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN