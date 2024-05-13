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4 odalı terör mağarasına baskın! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 13.05.2024 16:06
Türk Silahlı Kuvvetleri teröristler tarafından kullanılan mağaraları bir bir temizliyor. Son olarak Pençe-Kilit bölgesindeki terör mağarasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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