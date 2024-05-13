Başkan Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e 'Hamas' ayarı: Terör örgütü demek acımasızlıktır

Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki kritik görüşme 1,5 saat sürdü. Yapılan zirve sonrası iki lider kameralar karşısına geçerken Başkan Erdoğan, Yunanistan ile çözülemeyecek bir sorunun olmadığını ve diyalog kanallarının açık olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca terörle mücadele konusunda bölgede ortak hareket etmek istediklerini belirtti. Basın toplantısında Miçotakis' HAMAS'ı terör örgütü olarak tanımlamasının ardından Başkan Erdoğan araya girerek Miçotakis'e yanıt verdi. Erdoğan "Hamas'a 'terör örgütü' dersek bu acımasızlık olur. Hamas topraklarını savunan bir direniş örgütüdür" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN