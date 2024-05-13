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Haberler Galeri Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...

Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, bir süre önce aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Ancak azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken Can, başarılı bir diyet serüveni geçirerek formunu geri kazandı. Kızıyla birlikte sağlıklı beslenmeye özen gösteren sanatçı, her gün ödem atıcı çay içmeyi de ihmal etmiyor. Bu süreçte 3 kez diyet yaparak kilo veren Sibel Can'ın diyet listesi merak konusu oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:53
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Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, son senelerdeki inanılmaz kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekerken, kilo verme konusunda zorluk çekenler için ilham kaynağı oluyor. Azmiyle tanınan ünlü sanatçı, sadece 3 ayda tam 10 kilo vererek adeta fark yarattı. Kızıyla birlikte yürüttüğü diyet programıyla başarıya ulaşan Can, diyet yöntemini de paylaştı. İşte ünlüleri hayran bırakan diyet reçetesi...

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Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...

SİBEL CAN NASIL ZAYIFLADI?

Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 5 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

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Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...

'36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

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Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...

SİBEL CAN'IN DİYET YÖNTEMİ

Üç ay içerisinde 10 kilo zayıflayan Sibel Can, yaptığı diyet sayesinde kilo vermeye devam ediyor. Haftada dört gün yaşam koçunun tavsiyelerine uyarak beslenmesine dikkat eden Sibel Can, bir saat yürüyüş yaptıktan sonra yüzmeye gidiyor.

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Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...

Sibel Can takviye olarak ödem atıcı çay da içiyor. Şu ana kadar yaptığı diyetle yaklaşık 15 kilo verdiği düşünülüyor. İstediği kiloya düşmeyi hedefleyen Sibel Can diyetini yapmaya devam ediyor.