Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, bir süre önce aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Ancak azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken Can, başarılı bir diyet serüveni geçirerek formunu geri kazandı. Kızıyla birlikte sağlıklı beslenmeye özen gösteren sanatçı, her gün ödem atıcı çay içmeyi de ihmal etmiyor. Bu süreçte 3 kez diyet yaparak kilo veren Sibel Can'ın diyet listesi merak konusu oldu.