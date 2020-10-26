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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Karşılarında büyük terör eylemlerini engelleyecek bir Türkiye var

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Giriş: 26.10.2020 23:34
Güncelleme:26.10.2020 23:42
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Hatay’da terör örgütü PKK’nın saldırı girişimine ve arkasındaki güçlere yönelik yaptığı açıklamada, “Aslolan şu; artık bu türden büyük terör eylemlerini ve hareket kabiliyetini engellenecek bir ülke var” dedi. Övür, ayrıca teröre yönelik kararlı bir duruşun varlığına dikkat çekti.
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