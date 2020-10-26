Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Karşılarında büyük terör eylemlerini engelleyecek bir Türkiye var

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Hatay’da terör örgütü PKK’nın saldırı girişimine ve arkasındaki güçlere yönelik yaptığı açıklamada, “Aslolan şu; artık bu türden büyük terör eylemlerini ve hareket kabiliyetini engellenecek bir ülke var” dedi. Övür, ayrıca teröre yönelik kararlı bir duruşun varlığına dikkat çekti.