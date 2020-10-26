Hatay İskenderun son dakika patlama! Hatay'da ölü ve yaralı var mı? Patlamanın nedeni nedir? İşte gelişmeler...
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ajanslar tarafından geçilen son dakika haberinin ardından patlamanın nedenini merak ediyor. Hatay'da ölü ve yaralı var mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, Hatay'da ölü ve yaralı var mı? İşte gelişmeler...
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Hatay'da ölü ve yaralı var mı? Patlamanın nedeni nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nedeni henüz belli olmayan patlamanın detayları merak ediliyor. Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Ayrıntılar geliyor...
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