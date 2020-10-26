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Hatay İskenderun'daki terör saldırısında kaçan teröristin görüntüleri A Haber'de

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Giriş: 26.10.2020 23:15
Güncelleme:26.10.2020 23:20
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden biri etkisiz hale getirilmiş diğer terörist ise olay yerinden hızla kaçmıştı. Gerçekleştirilen operasyon sonrası yakalanan teröristin kaçış anları A Haber ekranlarında yayınlandı.

Hatay Fener Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölen veya yaralanın olmadığı olayda, çevredeki bazı araçlar ile iş yerleri hasar gördü. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı.

ABD KENDİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımlamıştı. Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

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