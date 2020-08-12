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Muharrem İnce’ye ikna ziyareti! Görüşmede neler konuşuldu? Konuşmasın diye baskı mı yapıldı?

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Giriş: 12.08.2020 13:59
Güncelleme:12.08.2020 14:42
CHP’de gözler Muharrem İnce’nin yarın yapacağını açıkladığı basın toplantısında. Öncesinde ise dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın İnce’yle Ankara’da bir araya geldiler. Çetin ve Karayalçın İnce’den neler istedi? Görüşmede neler konuşuldu? İnce’ye konuşmasın diye baskı mı yapıldı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

CHP'de gözler Muharrem İnce'nin yarın yapacağını açıkladığı basın toplantısında. Öncesinde ise dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın İnce'yle Ankara'da bir araya geldiler. Çetin ve Karayalçın İnce'den neler istedi? Görüşmede neler konuşuldu? İnce'ye konuşmasın diye baskı mı yapıldı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

"GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞE BAK"

Muharrem İnce'nin partinin ayrılmasıyla partinin parçalanacağı endişesi hakim bu yüzden Muharrem İnce'ye partide kalması tavsiyesinde bulundu. Geçmişe değil geleceğe bak çağrısı yapıldı.

Son dakika: CHP bölünecek mi? Muharrem İnce Perşembe günü ne açıklayacak? Canlı yayında flaş açıklama: Muharrem İnce, ince adımlar atmazsa... SON DAKİKA: CHP BÖLÜNECEK Mİ? MUHARREM İNCE PERŞEMBE GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK? CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA: MUHARREM İNCE, İNCE ADIMLAR ATMAZSA...
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