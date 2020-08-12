Muharrem İnce’ye ikna ziyareti! Görüşmede neler konuşuldu? Konuşmasın diye baskı mı yapıldı?

CHP’de gözler Muharrem İnce’nin yarın yapacağını açıkladığı basın toplantısında. Öncesinde ise dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın İnce’yle Ankara’da bir araya geldiler. Çetin ve Karayalçın İnce’den neler istedi? Görüşmede neler konuşuldu? İnce’ye konuşmasın diye baskı mı yapıldı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

CHP'de gözler Muharrem İnce'nin yarın yapacağını açıkladığı basın toplantısında. Öncesinde ise dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın İnce'yle Ankara'da bir araya geldiler. Çetin ve Karayalçın İnce'den neler istedi? Görüşmede neler konuşuldu? İnce'ye konuşmasın diye baskı mı yapıldı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

"GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞE BAK"

Muharrem İnce'nin partinin ayrılmasıyla partinin parçalanacağı endişesi hakim bu yüzden Muharrem İnce'ye partide kalması tavsiyesinde bulundu. Geçmişe değil geleceğe bak çağrısı yapıldı.