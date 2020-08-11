Muharrem İnce, "Parti kurmayacağım bir hareket başlatacağım bu hafta yapacağı basın toplantısı açıklamasında kim hain kim bölücü herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı. Ankara İnce'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri de İnce'nin Perşembe günü neler söyleyebileceğini merakla bekliyor. O açıklamalardan sonra CHP'nin iyice karışacağı iddiaları da var. Muharrem İnce, Perşembe günü neler açıklayacak? CHP bölünecek mi? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamaların satır başları;

CHP BUNDAN SONRA İNCE'Yİ TARTIŞACAK

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş: CHP artık bundan sonra Muharrem İnce'yi tartışarak gündeminde tutarak bir süreç yönetecek. Yarınki açıklamalar daha çok parti içi meselesiyle ilgili olabilir ama bugünden başlayıp da Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar artık CHP alacağı bir kararda atacağı adımda kafasının bir tarafı Muharrem İnce'de olacak. Muharrem İnce'nin parti kurma düşüncesi CHP'yi olağanüstü derecede tedirgin etti.

İNCE EĞER "İNCE" SİYASETLİ ADIMLAR ATMAZSA...

Eğer Muharrem İnce, daha ince siyasetli adımlar atmazsa CHP tekrar İnce'yi sıfır noktasına sürükleyebilir.

KÖKÜNE KİBRİT SUYU SIKTI

Bu tartışma uzun bir tartışma. İnce aslında 'dostlar'la kurulacak çerçevesi ve içeriği çok karışık olan kimin kimle dost kimin kimle yakın olduğu bilinmeyen bir ittifakın köküne kibrit suyu sıkmış oldu. Bu CHP'den ziyade dostları kara kara düşündürecek bir durum.

CHP BU PAZARLIĞA YAKLAŞACAK DEĞİL