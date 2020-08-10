10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'de neler oluyor? Partide Muharrem İnce çatlağı...

CHP'de neler oluyor? Partide Muharrem İnce çatlağı...

'nin parti kuracağı yönündeki haberler 'de şok etkisi yarattı. Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasının bölünme yaratacağını düşünen eski genel başkanlar ve , dün CHP 'ne giderek, Genel Başkan Kemal ile 1.5 saatlik bir zirve gerçekleştirdi. Karayalçın ve Çetin, Kılıçdaroğlu'na İnce ile görüşmelerinde fayda olacağını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise gönülsüz bir tavır ortaya koyduğu, "İstiyorsa randevu alsın, benim için sorun yok" sözleri güne damga vurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
ABONE OL
CHP'de neler oluyor? Partide Muharrem İnce çatlağı...

'de sular bir türlü durulmuyor. 'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. İnce'nin geleceği ve partiye etkileri üzerine iç tartışmalar yaşanırken, dün eski genel başkanlar ve , CHP Genel Başkanı Kemal 'nu ziyaret etti.

KRİTİK ZİRVE 1.5 SAAT SÜRDÜ

Muharrem İnce'nin partiden ayrılmaması görüşünde birleşen eski genel başkanlar görüşme trafiği başlatabileceklerini Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kritik zirve CHP 'nde yapıldı ve 1.5 saat sürdü.

CHP'de Muharrem İnce krizi derinleşiyor! CHP'de neler oluyor? CHP'DE MUHARREM İNCE KRİZİ DERİNLEŞİYOR! CHP'DE NELER OLUYOR?

KARAYALÇIN VE ÇETİN: İNCE İLE GÖRÜŞÜN

CHP içinde hayli etkili olan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na, "Parçalanmak doğru değil. Bize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bize bir görev düşerse yapmaya hazırız. İnce ile görüşmenizde fayda var" dedi

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNÜLSÜZ TEKLİF

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanların teklifi sonrası, İnce'nin kendisinden randevu alabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Benden randevu isteyen herkese kapım açık. Benim için sorun yok. Görüşmek isterse randevu alsın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 'kal' deme konusunda bir adım atmayacağı belirtiliyor.

MUHARREM İNCE PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Zaman zaman sosyal medyadan hakkındaki iddialara ve açıklamalara yanıt veren Muharrem İnce, şu ana kadar genel manada sessizliğini koruyor. İnce, 'da perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek. İnce'nin parti kurma kararını burada duyurması beklenirken, CHP Genel Merkezi'nden kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap vereceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN 'İNCE' TALİMATI
Yeni parti için çalışmalarına hız veren Muharrem İnce, Ankara'da ofis açıyor! İşte hedefindeki CHP'li isimler... YENİ PARTİ İÇİN ÇALIŞMALARINA HIZ VEREN MUHARREM İNCE, ANKARA'DA OFİS AÇIYOR! İŞTE HEDEFİNDEKİ CHP'Lİ İSİMLER...
CHP'yi kriz günleri bekliyor! Muharrem İnce giderse parti bölünecek CHP'Yİ KRİZ GÜNLERİ BEKLİYOR! MUHARREM İNCE GİDERSE PARTİ BÖLÜNECEK
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? GENAR Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURACAK MI? GENAR BAŞKANI İHSAN AKTAŞ DEĞERLENDİRDİ
Muharrem İnce yeni parti için kolları sıvadı! CHP'ye mesaj: Tabela onlarda kalsın! MUHARREM İNCE YENİ PARTİ İÇİN KOLLARI SIVADI! CHP'YE MESAJ: TABELA ONLARDA KALSIN!
Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce parti kuruyor' iddialarına ilişkin flaş açıklama DEVLET BAHÇELİ'DEN "MUHARREM İNCE PARTİ KURUYOR' İDDİALARINA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA