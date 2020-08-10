CHP'de neler oluyor? Partide Muharrem İnce çatlağı...

KARAYALÇIN VE ÇETİN: İNCE İLE GÖRÜŞÜN

CHP içinde hayli etkili olan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na, "Parçalanmak doğru değil. Bize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bize bir görev düşerse yapmaya hazırız. İnce ile görüşmenizde fayda var" dedi