10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: CHP'de kriz derinleşiyor! Muharrem İnce ne açıklayacak?

Son dakika: CHP'de kriz derinleşiyor! Muharrem İnce ne açıklayacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2020 13:14
Güncelleme:10.08.2020 13:17
Son dakika haberi... CHP'de Muharrem İnce krizi derinleşiyor. Muharrem İnce, “Kim hain, kim bölücü herkes öğrenecek” ifadelerini kullanmıştı. İnce, Perşembe günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, gazeteci-yazar Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de Muharrem İnce krizi derinleşiyor. Muharrem İnce, "Kim hain, kim bölücü herkes öğrenecek" ifadelerini kullanmıştı. İnce, Perşembe günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, gazeteci-yazar Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MUHARREM İNCE NE AÇIKLAYACAK?

İşte açıklamaların satır başları;

İNCE'NİN ÜZERİNDE BASKI VAR

Gazeteci-yazar Avni Özgürel: Şimdiye kadar pek çok şeyi söyledi. Kırgınlıklarını sancıları sıkıntıları Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı kopuşu kırgınlığını ifade eden gelişmelerin dayanaklarını açıkladı. Bir takım belgeler açıklayacağını söyledi. Çok daha ötede bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama Sayın İnce'nin bir karar olması lazım üzerinde de bir baskı olduğu kesin.

CHP MARJİNALLEŞİYOR

Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı: CHP içinde ciddi bir gerginlik var bu gerginliğin kaynağı parti içindeki demokratik yolların tıkanmış olması. CHP'nin gün geçtikçe marjinalleştiği gün geçtikçe HDP'ye yanaşması gerilimi artırıyor.

PARTİ KURACAĞINI TAHMİN EDİYORUM

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca: Ben Sayın Muharrem İnce'nin artık yeni bir yolculuğa çıkacağını bir parti kuracağını tahmin ediyorum.

CHPde Muharrem İnce krizi derinleşiyor! CHPde neler oluyor? CHP'DE MUHARREM İNCE KRİZİ DERİNLEŞİYOR! CHP'DE NELER OLUYOR?

CHPde neler oluyor? Partide Muharrem İnce çatlağı... CHP'DE NELER OLUYOR? PARTİDE MUHARREM İNCE ÇATLAĞI...
CHP’de “Bölücü kim?” tartışması! Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunu hedef aldı CHP'DE "BÖLÜCÜ KİM?" TARTIŞMASI! MUHARREM İNCE, CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? GENAR Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURACAK MI? GENAR BAŞKANI İHSAN AKTAŞ DEĞERLENDİRDİ

Muharrem İnce ne açıklayacak?
Muharrem İnce ne açıklayacak?
Büyük Türkiye'nin doğum sancıları
"Büyük Türkiye'nin doğum sancıları"
Başkan Erdoğan’dan tarihi sözler!
Başkan Erdoğan’dan tarihi sözler!
Türkiye’nin adımı Yunanistan’ı panikletti
Türkiye’nin adımı Yunanistan’ı panikletti
Yeni Navtex kararı ne anlama geliyor?
Yeni Navtex kararı ne anlama geliyor?
CHP'de İnce krizi derinleşiyor
CHP'de İnce krizi derinleşiyor
CHP’li belediyenin plaka kararına sert tepki
CHP’li belediyenin plaka kararına sert tepki
CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni MYK belli oldu
Oruç Reis Akdeniz'de
Oruç Reis Akdeniz'de
Başkan Erdoğan başkanlığında kritik kabine toplantısı
Başkan Erdoğan başkanlığında kritik kabine toplantısı
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster