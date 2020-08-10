Son dakika: CHP'de kriz derinleşiyor! Muharrem İnce ne açıklayacak?

Son dakika haberi... CHP'de Muharrem İnce krizi derinleşiyor. Muharrem İnce, “Kim hain, kim bölücü herkes öğrenecek” ifadelerini kullanmıştı. İnce, Perşembe günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, gazeteci-yazar Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de Muharrem İnce krizi derinleşiyor. Muharrem İnce, "Kim hain, kim bölücü herkes öğrenecek" ifadelerini kullanmıştı. İnce, Perşembe günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, gazeteci-yazar Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MUHARREM İNCE NE AÇIKLAYACAK?

İşte açıklamaların satır başları;

İNCE'NİN ÜZERİNDE BASKI VAR

Gazeteci-yazar Avni Özgürel: Şimdiye kadar pek çok şeyi söyledi. Kırgınlıklarını sancıları sıkıntıları Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı kopuşu kırgınlığını ifade eden gelişmelerin dayanaklarını açıkladı. Bir takım belgeler açıklayacağını söyledi. Çok daha ötede bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama Sayın İnce'nin bir karar olması lazım üzerinde de bir baskı olduğu kesin.

CHP MARJİNALLEŞİYOR

Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı: CHP içinde ciddi bir gerginlik var bu gerginliğin kaynağı parti içindeki demokratik yolların tıkanmış olması. CHP'nin gün geçtikçe marjinalleştiği gün geçtikçe HDP'ye yanaşması gerilimi artırıyor.

PARTİ KURACAĞINI TAHMİN EDİYORUM