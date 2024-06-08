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'Delikanlım'ın 30.yılı... Yıldız Tilbe stadyumda konser verecek!

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Yıldız Tilbe, güçlü sesi, benzersiz yorumu ve cesur karakteriyle Türkiye'nin en sevilen kadın sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Sanatçı, tam 30 yıl sonra hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatmak üzere BJK Tüpraş Stadı'nda büyük bir konser verecek. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 15:46
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’Delikanlım’ın 30.yılı... Yıldız Tilbe stadyumda konser verecek!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, güçlü sesi ve benzersiz yorumuyla Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından...

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’Delikanlım’ın 30.yılı... Yıldız Tilbe stadyumda konser verecek!

Yazdığı şarkı sözleriyle birçok sanatçının albümünde yer alan Tilbe, özellikle 90'lı yıllarda Türk müzik dünyasına damga vuran isimlerden biri olmuştu.

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’Delikanlım’ın 30.yılı... Yıldız Tilbe stadyumda konser verecek!

Yıldız Tilbe'nin 30. sanat yılına özel olarak hazırladığı konser, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

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’Delikanlım’ın 30.yılı... Yıldız Tilbe stadyumda konser verecek!

Sanatçı, 1994 yılının haziran ayında Delikanlım adlı şarkısını çıkarmıştı.

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’Delikanlım’ın 30.yılı... Yıldız Tilbe stadyumda konser verecek!

30. YILA ÖZEL KONSER

Tilbe, tam 30 yıl sonra 9 Haziran Pazar gecesi BJK Tüpraş Stadı'nda büyük bir konser verecek.