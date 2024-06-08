'Delikanlım'ın 30.yılı... Yıldız Tilbe stadyumda konser verecek!

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Yıldız Tilbe, güçlü sesi, benzersiz yorumu ve cesur karakteriyle Türkiye'nin en sevilen kadın sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Sanatçı, tam 30 yıl sonra hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatmak üzere BJK Tüpraş Stadı'nda büyük bir konser verecek. İşte detaylar...