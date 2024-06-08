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Millet Kütüphanesi’nde rekor kitap artışı! Geçen yıl 71 bin 200 kitap yayımlandı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 08.06.2024 15:59
Türkiye'de kütüphane sayısı geçen yıl itibarıyla 48 bin 733'e yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl önce açtığı Millet Kütüphanesi'nde kitap sayısı ise 2 buçuk milyonu aştı.
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Millet Kütüphanesi’nde rekor kitap artışı!
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