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Terörle anılan Munzur'da artık huzurun sesi hakim! Munzur Çayı'nda keman resitali...

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 13:06
Bir zamanlar adı terörle anılan ve PKK'nın yuvalarından biri olan Munzur'da Mehmetçik'in yaptığı başarılı operasyonlar sonrası artık huzur hakim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Munzur Çayı'nda keman çalınan anları paylaşırken "Kapalı yayla kalmıyor; çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi… Çünkü Aziz Milletimiz her şeyin en güzeline layık.." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Terörle anılan Çayı’nda keman resitali...
Terörle anılan Çayı'nda keman resitali...
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