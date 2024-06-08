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CHP’li belediyeden yaşam tarzına müdahale! Kadınlar plajı ortak kullanıma açıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 08.06.2024 14:43
İstanbul Silivri'de, kadınlara özel plaj kapatılarak ortak kullanıma açıldı. Peki, kadınlar plajı neden kapatıldı? Ortak plaj kullanmak istemeyen kadınlar ne yapmalı? Gelişmeleri A haber muhabiri Kamla Kuşkapan’nın konuğu olan eski İBB AK Parti Silivri Meclis Üyesi Filiz Güler, MHP Silivri Kadın Kolları Başkanı Arzu Akbaba ve AK Parti Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin değerlendirdi.
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