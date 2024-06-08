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Ankara'yı sel vurdu! Yollar alt geçitler ve metro girişleri su doldu! İlk detaylar A Haber'de...

Başketkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı. Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu. Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekerken çok sayıda araç suya gömüldü. Yaşanan sel felaketine ilişkin detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş bölgedeki son durumu aktarırken "Sel artık şehrin kronikleşen sorunu haline geldi ve artık çözümsüz noktalardan biri hale geldi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:40
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Ankara’yı sel vurdu! Yollar alt geçitler ve metro girişleri su doldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

Ankara'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı.

AHaber CANLI YAYIN

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Ankara’yı sel vurdu! Yollar alt geçitler ve metro girişleri su doldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

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Ankara’yı sel vurdu! Yollar alt geçitler ve metro girişleri su doldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi.

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Ankara’yı sel vurdu! Yollar alt geçitler ve metro girişleri su doldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü.

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Ankara’yı sel vurdu! Yollar alt geçitler ve metro girişleri su doldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç suya gömüldü