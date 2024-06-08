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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınırda inceleme yaptı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.06.2024 11:29
Son dakika haberleri…Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu sınır hattına gitti. Selçuk Bayraktaroğlu üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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