Türk pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan! Yılların eskitemediği stra…

Güncel tuttuğu müzikal tarzı sayesinde popülerliğini hep korudu. Bu yönüyle birçok şarkıcıya da ilham kaynağı oldu. Müziğe ve sanata yaptığı katkıları nedeniyle devlet sanatçısı unvanına da layık görülen Süperstar Ajda Pekkan'ı daha yakından tanıyacağız şimdi...

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