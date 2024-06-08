08 Haziran 2024, Cumartesi
O ilimizde kuduz alarmı! 2 bölge karantinaya alındı: Valilikten açıklama geldi
Son dönemlerde artan başıboş köpek sorunu beraberinde kuduz tehlikesini de getirdi. İşte o ilimizde bunun en iyi örneklerinden biri oldu. Bir kişinin sokak köpeği tarafından ısırılması ile harekete geçen ekipler test yaptı ve sonuçlar pozitif geldi. Karantinaya alınan 2 bölgede vatandaşlar diken üstünde. Kuduz paniğine ilişkin valilikten detaylı açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 18:49
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