O ilimizde kuduz alarmı! 2 bölge karantinaya alındı: Valilikten açıklama geldi

Son dönemlerde artan başıboş köpek sorunu beraberinde kuduz tehlikesini de getirdi. İşte o ilimizde bunun en iyi örneklerinden biri oldu. Bir kişinin sokak köpeği tarafından ısırılması ile harekete geçen ekipler test yaptı ve sonuçlar pozitif geldi. Karantinaya alınan 2 bölgede vatandaşlar diken üstünde. Kuduz paniğine ilişkin valilikten detaylı açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 18:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL