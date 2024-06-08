YKS’nin ilk oturumu tamamlandı! Sınav maratonu yarın da sürecek

3 milyona yakın öğrencinin ter döktüğü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Sınav maratonu yarında da devam edecek detayları A Haber ekipleri aktardı.

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