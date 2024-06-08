Tarkan'a benzetilmişti! Popstar Abidin artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Abidin Özşahin'in yeni mesleği...

Yyaınlandığı döneme damga vuran Popstar unutulmaz yarışmacısı Abidin Özşahin, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 2003-2004 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sesleri aynı platformda buluşturan yarışmanın ilk şampiyonu olan Abidin Özşahin, o dönem Tarkan'a olan benzerliğiyle de tanınıyordu. Ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu. Popstar Abidin bakın kimdi ne yapıyor...