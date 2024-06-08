08 Haziran 2024, Cumartesi
Tarkan'a benzetilmişti! Popstar Abidin artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Abidin Özşahin'in yeni mesleği...
Yyaınlandığı döneme damga vuran Popstar unutulmaz yarışmacısı Abidin Özşahin, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 2003-2004 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sesleri aynı platformda buluşturan yarışmanın ilk şampiyonu olan Abidin Özşahin, o dönem Tarkan'a olan benzerliğiyle de tanınıyordu. Ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu. Popstar Abidin bakın kimdi ne yapıyor...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 15:14
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