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Tarkan'a benzetilmişti! Popstar Abidin artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Abidin Özşahin'in yeni mesleği...

Yyaınlandığı döneme damga vuran Popstar unutulmaz yarışmacısı Abidin Özşahin, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 2003-2004 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sesleri aynı platformda buluşturan yarışmanın ilk şampiyonu olan Abidin Özşahin, o dönem Tarkan'a olan benzerliğiyle de tanınıyordu. Ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu. Popstar Abidin bakın kimdi ne yapıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 15:14
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Tarkan’a benzetilmişti! Popstar Abidin artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Abidin Özşahin’in yeni mesleği...

Bir dönemin en popüler müzik yarışması Popstar'ın unutulmaz şampiyonu Abidin Özşahin, yarışmadaki başarısının ardından müzik piyasasında istediği çıkışı yakalayamadı.

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Tarkan’a benzetilmişti! Popstar Abidin artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Abidin Özşahin’in yeni mesleği...

Sunuculuğunu Gamze Özçelik ve Haldu Dormen'in üstlendiği programın jüri koltuğunda Ercan Saatçi, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Ahmet San gibi ünlü isimler yer aldı. 30 milyon kısa mesajın atıldığı oylamada, Abidin Özşahin, oyların yüzde 52'sini alarak Türkiye'nin Popstar'ı oldu. Özşahin, ünlü şarkıcı Tarkan'a olan benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyordu.

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Tarkan’a benzetilmişti! Popstar Abidin artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Abidin Özşahin’in yeni mesleği...

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin müzikten ise tamamen kopmadı. Şimdilerde yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında iki markası bulunan Özşahin, Youtube hesabından seslendirdiği şarkıları paylaşıyor.

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Tarkan’a benzetilmişti! Popstar Abidin artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Abidin Özşahin’in yeni mesleği...

İşte Popstar Abidin başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Tarkan’a benzetilmişti! Popstar Abidin artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Abidin Özşahin’in yeni mesleği...

Bülent Kayabaş