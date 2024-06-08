08 Haziran 2024, Cumartesi
Tarım Kredi Market 9 Haziran indirim kataloğu! TK’dan Kurban Bayramı’na özel dev indirim kampanyası: İşte dip fiyata satılan ürünler…
Tarım Kredi Market 9 Haziran indirim kataloğunda yer alacak ürünleri açıkladı. Kurban Bayramı'na özel dev indirim kampanyası başlatan zincir market bayrama özel ürünlerin haricinde tüm ihtiyaca yönelik yüzlerce ürünün fiyatını dibe çekti. İşte TK haftanın indirim afişi…
Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:08
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